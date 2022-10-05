SON DAKİKA | Putin imzalamıştı, AB'den jet yanıt geldi! Yeni yaptırım paketinde anlaşmaya varıldı

Son dakika: AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması sonrası AB ülkeleri, yeni yaptırım paketinde anlaştı.

PUTİN İMZALAMIŞTI

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasıyla ilgili yasaları imzaladığı belirtildi.

Söz konusu yasalara göre, bu bölgelerde yaşayanlar Rus vatandaşı olarak kabul edilecek.

Ayrıca Putin, imzaladığı kararnamelerle, bölgelere geçici başkan ve vali atadı. Buna göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Denis Puşilin, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, Herson bölgesinin geçici valisi Vladimir Saldo ve Zaporijya bölgesinin geçici valisi Evgeniy Balitskiy oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, 4 bölgenin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları 3 Ekim'de kabul etmişti. Parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi de söz konusu yasaları dün onaylamıştı.



