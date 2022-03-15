Son dakika: Putin'in 'kara kutum' dediği komutan Zolotov'dan Rus lideri üzecek açıklama

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna işgalinde 20. güne girilirken, Rus ordusu güçlü Ukrayna direnişini aşmakta zorlanıyor. Başkent Kiev'in kapısına kadar dayanan Ruslar, bir türlü kenti ele geçiremedi. Kremlin ise her fırsatta operasyonun başarıyla sürdüğünü belirtse de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski koruması, şu anda Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov, Kremlin'deki resmi söylemin aksine Ukrayna'daki askeri operasyonun beklenenden daha yavaş ilerlediğini belirtti.

"İSTEDİĞİMİZ KADAR HIZLI GİTMİYOR"

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı habere göre Zolotov; "Evet, her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum" dedi.

AŞIRI SAĞCI UNSURLARI SORUMLU TUTTU

Zolotov, yavaş ilerlemeden Ukrayna'da halkın arasına gizlenen "aşırı sağcı unsurları" sorumlu tutarak, bu grupların sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını iddia etti.

SSCB BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus tanklarının ilerleyişini gösteren bir video yayınladı. Bir Rus tankında asılı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı dikkati çekti.





