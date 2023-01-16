Son dakika: Putin'in 'Türkiye' önerisi büyük ses getirmişti! Erdoğan'dan Rus lider ile kritik görüşme: Doğal gaz merkezi...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile diplomasi trafiğine devam ediyor. Liderler arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama geldi.

Açıklamaya göre; iki liderin görüşmesinde Ukrayna, yaralı esirlerin takası ve Suriye ile ilişkiler ele alındı.

Erdoğan ve Putin özellikle Rusya'dan gaz tedariki ve Türkiye'de doğal gaz merkezi oluşturulması konularında işbirliğinde anlaştı.

Görüşmede Putin Erdoğan'a, Rusya'nın 6-7 Ocak tarihlerinde tek taraflı olarak ilan ettiği ateşkesin Batı tarafından reddedilmesiyle ilgili yorumda bulundu.

