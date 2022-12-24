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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye rektör atandı

24.12.2022 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 24 Aralık tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye rektör atandı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

İŞTE O ÜNİVERSİTELER

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı. (AA)

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