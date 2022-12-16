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  4. SON DAKİKA | Rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Murat Hazinedar tutuklandı

SON DAKİKA | Rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Murat Hazinedar tutuklandı

16.12.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Murat Hazinedar tutuklandı

Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ’suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ’rüşvet’ ve ’irtikap’ suçlarını işledikleri belirlenen 17 şüpheli tespit edilmişti. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu şüphelilerden 16’sı düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, Hazinedar’a yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerce çalışmalar sürerken, şüpheli Hazinedar, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış ve gece saatlerinde İstanbul’a getirilmişti. Hazinedar’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

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HAZİNEDAR’IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday olmak üzere 7 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından ’icbar suretiyle irtikap’ ve ’rüşvet almak’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan, 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen aralarında Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

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