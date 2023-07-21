Son dakika! Rusya'dan flaş hamle: Yeni bir tahıl ihracatı rotası üzerinde çalışıyoruz

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Karadeniz'deki Tahıl Koridoru, Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemek için kullanıldı" açıklamasında bulundu ve yeni bir rota üzerinde çalıştıklarını belirtti.

ERDOĞAN'IN TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla yıkıma yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Tahıl koridoru girişimi sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl sevk edildi. Karedeniz girişimin devam etmesinin gerektiğini farklı alanlarda dile getirdik. Rusya Federasyonu Başkanı dostum Putin'in bugün yapılan açıklamaya rağmen bu insani köprünün devamını istediğini biliyorum. Seyahatten döner dönmez Sayın Putin ile görüşeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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