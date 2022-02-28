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  4. Son dakika! Rusya'dan NATO'ya sert tepki: Düşmanca kabul edilir

Son dakika! Rusya'dan NATO'ya sert tepki: Düşmanca kabul edilir

28.02.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Rusya Federasyonu Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Vassily Nebizia, Ukrayna'ya NATO tarafından yardım yapılmaması gerektiğini savundu. Nevizia, "Bu Rusya tarafından düşmanca kabul edilecek bir hareket olur." dedi.

Son dakika! Rusya'dan NATO'ya sert tepki: Düşmanca kabul edilir

Son dakika haberi! New York'taki BM Genel Merkezi'nde Genel Kurulun Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda konuşan Nebizia, "NATO varlıklarını Ukrayna'da konuşlandırmanın" yankıları konusunda uyarırken, "Bu Rusya tarafından düşmanca kabul edilecek bir hareket olur." dedi.

BM SÖZLEŞMESİNİN 51. MADDESİNE ATIF YAPTI

Rus büyükelçi, Ukrayna'ya karşı başlattıkları askeri müdahalenin Rusya Federasyonu Konseyi'nin yaptırımı ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca yapıldığını, bunun için Ukrayna'ya NATO tarafından yardım yapılmaması gerektiğini belirtti.

"TALEPLERİMİZ KARŞILANMADI"

Ukrayna'ya yapılacak silah yardımını "utanç verici ve gerekçesiz" olarak niteleyen Nebizia, ayrılıkçı Donbas bölgesini kastederek, "Güvenlik garantisi istedik ve taleplerimiz karşılanmadı." diye konuştu.

"DÜŞMANLIKLARI BİZ BAŞLATMADIK"

Bu süreçte Ukrayna'nın Batılı devletler tarafından kışkırtıldığını söyleyen Nebizia, "Mevcut düşmanlıkları biz değil, Ukraynalılar, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas sakinlerine karşı başlattı." ifadesini kullandı.

Rusya Temsilcisi ayrıca, Rus askerlerini itibarsızlaştırmak için bir medya savaşı olduğunu ve bu konuda "milyonlarca uydurma haber" yapıldığını iddia etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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