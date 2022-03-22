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  4. Son Dakika: Rusya'dan tüm dünyayı korkutan açıklama: Putin nükleer silahlara başvurabilir

Son Dakika: Rusya'dan tüm dünyayı korkutan açıklama: Putin nükleer silahlara başvurabilir

22.03.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'dan tüm dünyayı endişelendiren bir nükleer silah açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in henüz Ukrayna'daki amaçlarına ulaşamadığını da belirtti. İşte o açıklama!

Son Dakika: Rusya'dan tüm dünyayı korkutan açıklama: Putin nükleer silahlara başvurabilir

Son dakika haberine göre Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'dan tüm dünyayı endişelendiren bir nükleer silah açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.

PUTİN HENÜZ AMAÇLARINA ULAŞAMADI

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu.

Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.

AA

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Rusya
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