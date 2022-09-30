SON DAKİKA | Rusya; Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etti! Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

Son dakika: Rusya, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı resmen ilhak etti. Moskova'da düzenlenen törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın kararını tüm dünyaya duyurdu. Rus lider, "4 bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız" ifadelerini kullanırken, Ukrayna ve Batı'ya önemli mesajlar verdi. Kiev yönetimine de seslenen Putin, müzakere çağrısı yaptı.

KIZIL MEYDAN'DA GÖRKEMLİ KUTLAMA

Rusya Devlet Başkanı Putin 4 bölgenin ilhakını resmiyete kavuşturan imzaların ardından Rusya'nın sembolik meydanı Kızıl Meydan'a gidip kutlamalara katıldı. Putin kutlamalar sırasında 'zafer bizim olacak' dedi ve 'ura' sloganı attı. 'Ura', Rus dilinde 'yaşasın' veya 'oley' anlamına gelerek zafer kutlamalarında söylenmesiyle biliniyor.

Rusya, 4 bölgeyi ilhakını Kızıl Meydan'da kutluyor. Putin öncülüğünde yapılan 'Ura' sloganı dünya gündemine oturdu pic.twitter.com/nq0JmcB5OZ — Mynet (@mynet) September 30, 2022

Rusya Devlet Başkanı Putin, 4 bölgenin ilhakına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



PUTİN: HER ZAMAN RUSYA'NIN VATANDAŞI OLACAKLAR

"Ortak bir kader ve tarihi paylaştığımız kesindir. Kimse bunu yok edemez. SSCB'nin dağılmasından sonra herkes bunu istiyordu. 1991'den sonra bir hayaldi bu. İnsanlar burada halklarından uzaklaştırıldı. SSCB artık geçmişte kaldı, geçmişi de geri getiremeyiz. Rusya bugün bunu istemiyor ama milyonlarca insan kendilerini Rusya'nın bir parçası kabul ediyor. Bu insanlar yeniden gerçek köklerine dönmek istiyor. Batılılara şunu hatırlatmak istiyoruz. Bu bölgelerde yaşayanlar her zaman Rusya'nın vatandaşı olacaktır. Tüm zorluklara karşı Rusya’ya bağlıklarını korudular bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz.

Bu karar verilmiştir ve Rusya bu kararı tartışmayacaktır. Buradaki halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Biz topraklarımızı her türlü imkanımızı kullanarak savunacağız. Buradaki vatandaşlarımız için elimizdeki her şeyi kullanacağız. Buralardaki okulları, sosyal tesisleri yeniden inşa edeceğiz. Birlikte güvenliği sağlayacağız. Tüm bölgelerimizde olduğu gibi buradaki insanların da güven içinde yaşamalarını sağlayacağız.

Özel operasyonumuza katılan askerlerimize seslenmek istiyorum. Gönüllü olarak orduya katılanlara düşman kimdir anlatmak istiyorum. Ukrayna halkının onları yönetenlerin insanlık için ne istediklerini görmelerini istiyorum.

KİEV'E MÜZAKERE ÇAĞRISI

Kiev rejimine bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.

'BATI'YA ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Çökeceğimizi düşündüler, Rusya'nın umutsuzluğa kapılacağını zannettiler ancak Rusya yeniden doğru. Batı ellerindeki tüm imkanlarla elimizdeki bu ülkeyi elimizden almaya çalıştırlar. Batı'ya asla boyun eğmeyeceğiz. Biz Rusya olarak çökmedik, ayaktayız, her zaman gibi gibi dimdik ayaktayız. Bu sebeple Rusya'nın egemenliğini yıkmaya çalışıyorlar.

ABD'nin tüm ülkelerin özgürlüğünü elinden almak dışında bir hedefi yok. Bazı ülkeler korku ve baskı altına alınıyor. Tek istedikleri tüm dünyadan çıkar sağlamak. Bu savaşın sebebi de Batı'nın Rusya'nın özgür olmasını istememesi. Bizim koloni gibi onlara köle olmamızı istiyorlar.

'BİZİM İYİ OLMAMIZ ONLAR İÇİN TEHDİT'

Bizim iyi olmamız onlar için bir tehdit. Biz Rusya'nın gelişmesini serpilmesini istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Dünyayı ele geçirme çabaları bir çok kez Rus halkının çabası ile boşa çıktı. Biz halkımızı korumaya devam edeceğiz. Düşmanlarımız yaptıklarının sonucu olmayacağını düşünüyor. Küresel anlaşmalara artık saygı gösterilmiyor.

Bizi aptal sanıyorlar, bizi aptal yerine koymak istiyorlar. Binlerce yıllık Rusya medenizyeti asla başka birine boyun eğmeyecektir.

Dünyada ve Batı'da Rus karşıtlığını görüyoruz. Rus kültürüne düşmanlığı görüyoruz. Kendi geçmişteki suçlarını bırakın kabul etmeyi bunları başkalarının üstüne yıkıyorlar. ABD Kızılderilileri nasıl yok ettiklerini, Çin'e insanlık dışı adımlarını kabul etmiyorlar. Biz bunlara hep karşı çıktık.

Ülkemiz sömürgecilik hareketin karşıtı olarak her zaman dimdik ayakta durmuştur. Bugün gördüğünüz durum ülkemizin sömürge haline gelmesine izin vermediğimiz için.

Rusya'ya karşı birçok müdahale planlandı. 20. yüzyılın sonunda Batı bize saldırmayı başardı. Dost dediler, ortak dediler ancak bize hep sömürge gibi davranmaya çalıştılar.

Batı düzeni kesinlikle özgür değildir. İkiyüzlüdür ve yalanlarla doludur. ABD nükleer silah kullanmış tek ülkedir. Geçmişte yapmış olduklarının hiçbir mantığı yoktu. Atom bombaları ile kentleri yok etmenin hiçbir sebebi yoktu. Onların tek amacı düşmanlarını yok ettikleri gibi Rusya'yı da yok etmek.

Yoksul ülkelere gıda sağlamalıyız diyorlar ancak bu gıda Batı'ya gidiyor. Sadece yüzde 5'i fakir ülkelere gidiyor. Onlar trajediyi kullanarak kendilerini güçlendiriyorlar. ABD'nin Rus enerji ve sanayisini reddettiklerini biliyorlar. Onlar Avrupa pazarını sadece kendilerini istiyorlar.

'BİZİ DÜŞMAN GÖRÜYORLAR'

Uluslararası bir boru hattında patlama yapıyorlar. Bunun kime fayda sağladığını herkes biliyordur. ABD kendi yasalarını kendi çiziyor. Ama kader de temeldeki fikir de aynı. Yüzlerce askeri üsten söz ediyoruz. NATO genişletiliyor. Askeri bağlantılar kuruyorlar . Otomatik olarak bizi düşman görüyorlar. Onlar sözde itidalden bahsediyor, bir trajediden diğerine sürükleniyorlar.

'EN YAKIN KOMŞULARIMIZ BİLE BİZİ ŞAŞIRTTI'

En yakın komşularımız bile bizi şaşırttı. Batı uzun süredir bunu yapıyor. Rusya'ya yaptırımlarla dünyayı kendi şartlarına göre yeniden inşa etmeyi planlıyorlar. Ancak bunun böyle olmadığını gördük. Şu anda her şey şantaj üzerinden işliyor. Bu yöntemler bilinçli uygulanıyor. Onların kendilerine olan güvenleri şaşırmalarına da yol açıyor. Batı'daki gerçek bilgi ise şu: Bir yalanı ne kadar söylerlerse o kadar gerçek hale geliyor.

Bize gıda lazım ve buradaki enerji tedariki de çok kilit. Avrupa'daki vatandaşlarını daha kalın giyinmek için ikna etmek zorundalar. Neden bu hale geldiler? Batı elitleri enerji krizini çözmek için yapıcı bir adım atmıyor. Bun onların suçudur. Biz bu sorunu adil olmayan bir şekilde çözmek istemiyoruz ama bu onların bildiği çözümdür.

ve 2 dünya savaşı sonrası bir buhran patlak verdi. Doların gücü tırmandı, 80'lerdeki krizle durum daha da kötü oldu. Batı elindeki imkanlarla bunu aştı. Ülkeler başkasının refahını çalarak kendi eksiklerini gideriyor."



