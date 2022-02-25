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  4. Son dakika: Rusya-Ukrayna çatışmasında kritik gelişme! "Kiev'e girmeye çalışan birlikler etkisiz hale getirildi"

Son dakika: Rusya-Ukrayna çatışmasında kritik gelişme! "Kiev'e girmeye çalışan birlikler etkisiz hale getirildi"

25.02.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar Rusya-Ukrayna çatışmalarıyla ilgili son bilgileri verdi. Kiev'e girmeye çalışan silahlı birliklerin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bodnar, "Bugün saat 15.00 itibarıyla 10 uçak 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç imha edildi. Eğer Rusya durmazsa daha fazla kayıp verecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Rusya-Ukrayna çatışmasında kritik gelişme! "Kiev'e girmeye çalışan birlikler etkisiz hale getirildi"

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, "Kiev’e girmeye çalışan silahlı birlikler bulundu ve etkisiz hale getirildi. Bugün saat 15.00 itibarıyla 10 uçak 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç imha edildi. Ruslar Minsk bir görüşme talep ettiler ama Ukrayna tarafının resmi cevabını bilmiyorum henüz. Eğer Rusya durmazsa daha fazla kayıp verecek. Biz kendi toprağımızdayız. Kimse bize emrivaki yapamaz. Türkiye’den insani yardım alma çalışmalarımız devam ediyor. Kızılay ilgili yardımları bölgeye getirmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN BELARUS DİYE BİR DEVLET YOK"

Bodnar, ayrıca Rusların askeri kaybının 2 bini bulabileceğini belirterek, "Zelenskiy yerine başka biri gelirse, Ukrayna halkı hiçbir kukla adamı kabul edemez. Belarus Rusya’yla birlikte Ukrayna’ya saldıran bir düşmandır. Geleneksel olarak bir tehdit değildir. Bizi arkamızdan bıçaklayanlar da cehenemde yansınlar. Çünkü onlar kendilerini Ruslara sattılar. Bizim için Belarus diye bir devlet yok." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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