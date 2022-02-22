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  4. Son dakika… Rusya Ukrayna savaşı başlıyor! Putin, Rus tanklarını Donetsk'e gönderdi…

Son dakika… Rusya Ukrayna savaşı başlıyor! Putin, Rus tanklarını Donetsk'e gönderdi…

22.02.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından bölgeden ilk görüntüler gelmeye başladı. Putin’in emri ile bölgeye giden Rus askeri birlikleri ve tankları bölgede böyle görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Ukrayna milletvekili bölgedeki görüntüleri paylaşarak ‘Tanrım, lütfen bu savaşa bir daha izin verme! Yaptırım uygulayın!’ diye çağrıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi bağımsız olarak tanıdı ve Rus ordusuna Moskova'nın bölgeye barışı koruma operasyonu olarak adlandırdığı operasyonu başlatmasını emretti.

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Putin’in emrinin ardından tüm dünya ayağa kalkarken Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerinden birinin başkenti olan Donetsk'in eteklerinde salı günü sabah saatlerinde aralarında tankların da olduğu askeri araç konvoyları görüldü.

ASKERİ ARAÇ KONVOYLARI SOKAKLARDA

Muhabirler önceki günlerde bölgedeki sokaklarda tankların olmadığını bildirirken şehrin kenarında beş tanktan oluşan bir konvoy görüldü. Şehrin diğer tarafında da iki tane tankın olduğu bildirildi.

Tankların ortaya çıkışı Putin'in iki ayrılıkçı bölgeyle dostluk anlaşmaları imzalamasından ve Rus birliklerine Moskova'nın barışı koruma operasyonunu başlatmasının ardından oldu. Tankları konuşlandırmalarını emretmesinden saatler sonra ise bölgeden ilk görüntüler gelmeye başladı.

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UKRAYNA MİLLETVEKİLİ PAYLAŞTI

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'teki Rus askerleri ve tanklarının görüntüleri Ukrayna milletvekili Lisa Yasko tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Yasko sosyal medyada paylaştığı mesajında "Rus sosyal medya kanalları, Donetsk'teki bu tank videosunu yayın. Tanrım, lütfen bu savaşa bir daha izin verme! Yaptırım uygulayın!" diye yazdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bölgedeki gelişmelerin ardından bu sabah acil bir toplantı gerçekleştirdi.

İNGİLTERE: RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ BAŞLADI, YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ

İngiltere Sağlak Bakanı Sajid Javid, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığını ve İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

"Avrupa'da karanlık bir güne uyandık. Putin'in Ukrayna'nın egemenliğine saldırmaya karar verdiği açık. Ukrayna'nın işgalinin başladığı sonucuna varabiliriz" diye konuşan Javid, "Yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

Javid, İngiltere Başbakanı Johnson'ın bugün parlamentoda Ukrayna'ya ilişkin açıklama yapacağını da ifade etti.

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