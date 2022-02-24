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Son dakika: Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! "Tüm Rus bankaları..."

24.02.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası İngiltere'den yeni bir hamle geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı açıklamada Rusya'ya karşı ek yaptırımları duyurdu. İşte haberin detayları...

Son dakika: Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! "Tüm Rus bankaları..."

Son dakika... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Boris Johnson'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Putin, "imparatorluğun fethine inanan kanlı bir saldırgan" Rusya Ukrayna'nın kan lekesini asla ellerinden temizleyemeyecek."

"Putin ne yaparsak yapalım her zaman komşusuna saldırmaya kararlıydı."

"100'den fazla kişi, kuruluş ve bağlı ortaklığa yaptırım uygulanacak."

"Rus Havayolu Aeroflot İngiltere'de yasakla karşı karşıya kalacak."

"Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak."

(TRT Haber)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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