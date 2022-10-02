Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bugünkü açılışla, İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz.

"BİRİLERİ BİZİM YAPTIĞIMIZ RAYLI SİSTEMLERİ SAHİPLENMEK İSTİYOR"

Birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunlara en güzel cevabı haziranda vermeye hazır mıyız? Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, en güvenli, ekonomik ulaşım ağı olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz. Manifestomuzun adı 'Türkiye Yüzyılı'dır.

İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

Bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahane üretmedik. Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz. Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok, böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur.

Sel oluyor, kar yağıyor, biz anında vatandaşımızın yanında oluyoruz. İstanbul Belediye Başkanı nerede, Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları vatandaşlarının yanında. Devlet yönetmek, bakkal yönetmeye benzemez."

Ayrıntılar geliyor...

