HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

02.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Metro hattı sayesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy'den 50 dakikada ulaşılacağını ifade eden Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz. Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok, böyle bir derdi yok." dedi.

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bugünkü açılışla, İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz.

"BİRİLERİ BİZİM YAPTIĞIMIZ RAYLI SİSTEMLERİ SAHİPLENMEK İSTİYOR"

Birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunlara en güzel cevabı haziranda vermeye hazır mıyız? Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, en güvenli, ekonomik ulaşım ağı olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz. Manifestomuzun adı 'Türkiye Yüzyılı'dır.

İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

Bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahane üretmedik. Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz. Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok, böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur.

Sel oluyor, kar yağıyor, biz anında vatandaşımızın yanında oluyoruz. İstanbul Belediye Başkanı nerede, Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları vatandaşlarının yanında. Devlet yönetmek, bakkal yönetmeye benzemez."

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yavaş'a yaklaşan kişi 'Sayın cumhurbaşkanım' deyince...Yavaş'a yaklaşan kişi 'Sayın cumhurbaşkanım' deyince...
Yeni anayasa, ekonomi modeli, asgari ücret... Erdoğan'dan önemli mesajlarYeni anayasa, ekonomi modeli, asgari ücret... Erdoğan'dan önemli mesajlar
‘Bu anket henüz yayınlanmadı’ diyerek açıkladı‘Bu anket henüz yayınlanmadı’ diyerek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
metro erdoğan sabiha gökçen havaalanı

En Çok Okunan Haberler

TBMM'nin gündemi yoğun olacak! Müjdeler peş peşe gelecek

TBMM'nin gündemi yoğun olacak! Müjdeler peş peşe gelecek

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

Endonezya'da futbol maçı kanlı bitti! 125 ölü, 180 yaralı! Tarih bu olayı asla unutmayacak...

Endonezya'da futbol maçı kanlı bitti! 125 ölü, 180 yaralı! Tarih bu olayı asla unutmayacak...

Borsada manipülasyon iddiası: Gözaltılar var

Borsada manipülasyon iddiası: Gözaltılar var

Yavaş'a yaklaşan kişi 'Sayın cumhurbaşkanım' deyince...

Yavaş'a yaklaşan kişi 'Sayın cumhurbaşkanım' deyince...

Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’

Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.