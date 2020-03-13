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  4. Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 08:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Koca, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir." dedi.

Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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