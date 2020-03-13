Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." dedi.

DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020

Ayrıntılar gelecek...

