Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenler var' iddialarına yanıt

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Erken dönemde sınırlarımızı kapatmış sınırlarımızda ise önlem alarak oraları da kapatmıştık. Eğer İran'da Kum ve Meşed de başta görüldüğü şekilde, Wuhan'da olduğu gibi, karantinaya alınmış olsaydı böyle olmayacaktı. Virüse karşı bütün İtalya'yı kuşattığı gibi Avrupa da hiçbir tedbir almadı. Şu an 106 ülkede görülür hale geldi. Sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, şu an Türkiye'nin birçok bölgesinde virüsü görür hale gelecektik. Türkiye dışı ülkelerde önlemler yeterli olmadığı için 106 ülkede görüldü. Önlemlerde gecikseydik İtalya gibi olabilirdik. Şu an ise Türkiye'de tespit edilmiş vaka bulunmamaktadır.
Avrupa'da şu an gördüğümüz Fransa ve Almanya'da virüsün gittikçe arttığı yönünde. Bu süreçte bu mücadeleyi ulusal yerel kendi vatandaşımız ile birlikte aşabiliriz. Türkiye'de ise 2 bine yakın vakada çalışıldı. Ve bu vakaların hiçbirinde pozitif sonuç yok. Virüs ülkemize gelecekse, yurtdışından geliş ya da gidişlerle olacaktır. Bu noktada bir uyarı yapmamız gerekiyor, tedbirlerin diğer ülkelede zayıf olması nedeniyle oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almaları noktasında uyarıda bulunmak zorundayız.
Koronavirüs küresel ama mücadelemiz ulusal. Tedbirlerin alınması için başta komşularımız olmak üzere çağrıda bulunduk. Ama dikkate almadılar. Özellikle kalabalık ortamlardan bütün vatandaşlarımızın uzak durmasını istiyoruz. Virüsün görüldüğü yerlere seyahatlerin mümkün olduğu sürece ertelenmesini talep ediyoruz.
Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkacaklarsa maske kullanarak çıkmaları, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda ise sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum.
Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz.
İstanbul Ümraniye’de ölen vakaların olduğuna dair yaygın bir Whatsapp grubunun olduğunu artık bilmeyen olmadığını düşünüyorum. Emin olun sadece tiyatro. O kişinin emniyet tarafından yakalanacağına inanıyorum. Ben tiyatrocu olduğuna da eminim. Bu kadar mizansen olabilir. Bu kadar içerik ancak tiyatrocu tarafından sergilenebilir. Dediklerinin hiçbiri doğru değil, tamamen senaryo. Özellikle vatandaşımıza ifade etmek istiyorum.
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