Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenler var' iddialarına yanıt

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Erken dönemde sınırlarımızı kapatmış sınırlarımızda ise önlem alarak oraları da kapatmıştık. Eğer İran'da Kum ve Meşed de başta görüldüğü şekilde, Wuhan'da olduğu gibi, karantinaya alınmış olsaydı böyle olmayacaktı. Virüse karşı bütün İtalya'yı kuşattığı gibi Avrupa da hiçbir tedbir almadı. Şu an 106 ülkede görülür hale geldi. Sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, şu an Türkiye'nin birçok bölgesinde virüsü görür hale gelecektik. Türkiye dışı ülkelerde önlemler yeterli olmadığı için 106 ülkede görüldü. Önlemlerde gecikseydik İtalya gibi olabilirdik. Şu an ise Türkiye'de tespit edilmiş vaka bulunmamaktadır.

"VİRÜS ÜLKEMİZE GELECEKSE, YURTDIŞINDAN GELİŞ YA DA GİDİŞLERLE OLACAKTIR"

Avrupa'da şu an gördüğümüz Fransa ve Almanya'da virüsün gittikçe arttığı yönünde. Bu süreçte bu mücadeleyi ulusal yerel kendi vatandaşımız ile birlikte aşabiliriz. Türkiye'de ise 2 bine yakın vakada çalışıldı. Ve bu vakaların hiçbirinde pozitif sonuç yok. Virüs ülkemize gelecekse, yurtdışından geliş ya da gidişlerle olacaktır. Bu noktada bir uyarı yapmamız gerekiyor, tedbirlerin diğer ülkelede zayıf olması nedeniyle oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almaları noktasında uyarıda bulunmak zorundayız.