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  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 20:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz.

"BURSA'DA VAKA SAYISI 1 AY ÖNCESİNE GÖRE 3 KAT ARTTI"

Bursa'da bir ay öncesine göre günlük vaka sayısı 3 kat artmıştır. Bilecik'te 2 katı artmıştır. Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de yüzde 50 artmıştır.

Bursa'da yoğun bakım yatak kapasitemize 198 yatak ilave ediyoruz. Çanakkale'de yoğun bakım sayısına 39 adet daha ekliyoruz.

Bursa Devlet Hastanesi, eski adıyla Memleket Hastanesinin, pandemi sonrası renovasyonunu yaparak sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız. Bu tesisler üzerinden hiçbir spekülasyona izin vermeyelim. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi, önceki tesislerimize sahip çıkarak hizmet sunmaya devam edeceğiz.

"MECBURİYETLERİMİZ DIŞINDA EVİMİZDE KALALIM"

Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım.

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