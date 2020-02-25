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  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır." dedi. Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını bildirdi.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen ve Türkiye'de karantinaya alınan 140 yolcuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır.

(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı.

(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı.

140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum.

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Son dakika Fahrettin Koca

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İnandırıcı gelmiyor bakmazsan göremezsin
nedense trump ın parmağı var gibi geldi.
inşallah gelmez de es geçer virüs
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