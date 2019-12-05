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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 14:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütün ürünlerinin kullanıldığı tavanı açılır kapanır alanların artık "kapalı alan" olarak kabul edileceğini, yönetmelikle bu tanımlarının yeniden belirleneceğini bildirdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulamaya geçirilen düz paket uygulamasına ilişkin, Özbekistan temasları kapsamında ziyaret ettiği Semerkand'da basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tütünle mücadeleyi kesintisiz devam ettirmek istediklerini vurgulayan Koca, "Vatandaşımızın temiz hava alma hakkını güvence altına almak gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede bugün de gündeme giren tek paket uygulamasıyla markanın yüzde 5’i geçmediği ve cazibenin özellikle devre dışı kaldığı tek paket uygulamasına geçilmiş oldu." dedi.

Dünyada birçok ülkede düz paket uygulaması olduğuna işaret eden Koca, Türkiye’nin de 7’inci ülke olarak bu uygulamaya geçtiğini ifade etti. Fahrettin Koca, endüstrinin gençleri ve kadınları rol model olarak hedef aldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu çerçevede gençlere ve kadınlara yönelik daha etkili bir yaklaşım içinde olacağız. Kapalı ve açık alan tanımı vardı. Bu açık alan tanımının tavanı açılır, kapanır sistemlerin çok istismar edildiğini ve kapalı alan olarak kullanıldığını görüyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki haftalar bir düzenlememiz olacak. Açık alanın daha net tanımlandığı 'açılır kapanır' tarzında olmadığı ve vatandaşın yüzde 70’inin sigarasız, dumansız ortamı aradığı bir ortamda genelde arka taraflara yönlendirildiğini önde daha manzaralı yerlerin sigara içen kesime ayrıldığını görüyoruz. Bunu daha net ayrıştıran açık alanı tanımlayan açılır-kapanır tavanların da kapalı alan olarak tanımlandığını gösteren bir yönetmelik düzenlemesi önümüzdeki haftalarda yapılacak. Bu anlamda ne kadar mücadele edersek sonucun o kadar başarılı olduğunu, bu anlamdaki denetimleri ne kadar gevşetirsek sigara içme oranlarının yükseldiğini biliyoruz. Daha yoğun bir şekilde önümüzdeki dönemde denetimleri, çapraz denetimler özelinde daha da yoğunlaştırmak istiyoruz. Tanımda çok sorun yoktu. Biz bunun sahada istismar edildiğini görüyoruz. Açılır kapanır tavanlı alanların kapalı alan olarak tanımlanacağı, tavanın tamamen açık alan olarak uygulandığı bir yönetmelik değişikliği olacak."

Kaynak: AA

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Fahrettin Koca sigara açılır kapanır alan

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