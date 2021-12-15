Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı! İllere göre haftalık vaka sayılarında son durum

Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 18 Kasım-3 Aralık'da her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

SON 24 SAAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce yaptığı 14 Aralık corona virüs tablosuna göre 181 vatandaşımız hayatını kaybetti. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.



