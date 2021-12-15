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  4. Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı! İllere göre haftalık vaka sayılarında son durum

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı! İllere göre haftalık vaka sayılarında son durum

15.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 472,53 kişi ile ilk sırada Çanakkale yer aldı. Van ise 6,35 oran ile vaka oranı en düşük il oldu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı! İllere göre haftalık vaka sayılarında son durum

Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 18 Kasım-3 Aralık'da her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

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VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

FDSF

SON 24 SAAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce yaptığı 14 Aralık corona virüs tablosuna göre 181 vatandaşımız hayatını kaybetti. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Aşılanmayan doğu ve güney doğu anadoluda oranlar yok denecek kadar. İlginç
bu sayılara artık kimse inanmıyor. en az 10 katı
12 gün önceki verilerin bugün için bir kıymeti harbiyesi var mı ?

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