HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

17.03.2021 09:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerin, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina uygulamasından muaf olacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi. Söz konusu rehberde aşılama sonrası süreç hakkında bilgiler eklendi.

Rehberde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

KARANTİNAYA GEREK YOK

“Daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez.

Ancak, bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanır.”

ası

MUTANT VİRÜS TEMASLISINA TEST ZORUNLU

Rehberde, Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351); ve Brezilya (P1) Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olduğu belirtilerek bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün! Yasaklar geri gelebilirSon Dakika: Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün! Yasaklar geri gelebilir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir ve neden öldü?Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir ve neden öldü?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı karantina

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan proje ile ilgili yeni gelişme

'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan projede yeni gelişme

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün! Yasaklar geri gelebilir

Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü?

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir ve neden öldü?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Kritik gün geldi! Gözler saat 17.00'ye çevrildi

Koronavirüs risk haritasındaki 'mavi' şehir Uşak'ta alarm: Vakalar artıyor

Herkes orayı konuşmuştu: 'Mavi' şehirde alarm

Son Dakika: Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı (17 Mart Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.