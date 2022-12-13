HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika: Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

13.12.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ÖSYM, Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Ailemize hoş geldiniz. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları (KPSS-2022/11) açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 30 Kasım-5 Aralık 2022'de alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Önümüzdeki günlere işaret etti! "Göreceğiz" Önümüzdeki günlere işaret etti! "Göreceğiz"

30 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİYLE 1183 PERSONELE MERKEZİ YERLEŞTİRME

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

sq

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alım başvurularının, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirileceği açıklanmış, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı ise KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacağı duyurulmuştu.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldiniz. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak" ifadelerini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'ın programında gündemle ilgili açıklamalar yapıyorEkrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'ın programında gündemle ilgili açıklamalar yapıyor
Eski eşini sokak ortasında silahla yaraladı! Eski eşini sokak ortasında silahla yaraladı!
Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"
Anahtar Kelimeler:
sınav Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve anlaşma sağladı

Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve anlaşma sağladı

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

Dünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurdu

Dünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurdu

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme!

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

İlginizi Çekebilir

Bir kale fethedip 'Kral'ım' dedi! Şimdi binlerce tebaa yönetiyor

Bir kale fethedip 'Kral'ım' dedi! Şimdi binlerce tebaa yönetiyor

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.