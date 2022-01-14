SON DAKİKA | Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin'e tahliye

Son dakika haberi: Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Laçin'in tahliyesine karar verildi.

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı. Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundandan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.

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