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  4. SON DAKİKA | 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İstanbul'da bir pasajda kimlik kartı bastırdım'

SON DAKİKA | 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İstanbul'da bir pasajda kimlik kartı bastırdım'

30.11.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye, Tekirdağ'daki sahte doktor olayını konuşuyor. 'Sahte doktor' ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken Ayşe Özkiraz'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Ailesinin güvenini sarsmamak için Çapa Tıp Fakültesini kazandığını söyleyen Özkiraz'ın "Tüm cerrahi bölümlerdeki doktorlarla ilişki kurdum. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım" diye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İstanbul'da bir pasajda kimlik kartı bastırdım'

Son dakika: Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde kendisi doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın savcılık ifadelerine ulaşıldı. Sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynamalar yaparak sahte bir belge çıkardığını anlatan Özkiraz, "Çapa Tıp Fakültesine girebilmek için İstanbul'da bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdım" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA | SAHTE DOKTORUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: SAHTE BİR BELGE ÇIKARDIM

Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında tutuklu bulunan Ayşe Özkiraz'ın cep telefonundaki inceleme devam ediyor.Çerkezköy ilçesindeki olayla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişleri idari, savcılık da adli soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda tutuklu zanlının cep telefonu incelemesinin sürdüğü, incelemenin kısa sürede tamamlanıp iddianame sürecine geçileceği öğrenildi.

Özkiraz, savcılıkta verdiği ifadesinde, lisede öğrenciyken ailesinin tıp fakültesinde okumasını istediğini, liseden 2021 yılında mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiğini ama başarısız olduğunu anlatmıştı.

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"BİR PASAJDA ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI BASTIRDIM"

Ailesinin güvenini sarsmamak için Çapa Tıp Fakültesini kazandığını söylediğini, sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynamalar yaparak sahte bir belge çıkardığını anlatan Özkiraz, ifadesine şöyle devam etmişti:

"Daha sonra İstanbul'a gittim, kız öğrenci yurduna yerleştim. Burada kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım. Yurdun masrafları için de ailemle görüştüm. Ailem fakülteyi kazandığımı düşündüğü için bana para gönderiyordu. Daha sonra burada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileriyle kalmaya başladım. Bu öğrencilere Çapa Tıp Fakültesi öğrencisi olduğumu söyledim. Bu süreçte Çapa Tıp Fakültesinin bahçesine ara ara gittim, öğrencilerle tanıştım. Hiçbir şekilde derse girmedim. Okula girebilmek için İstanbul'da bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdım. Bu kartın üzerine 'Ayşem Özkiraz' yazdırdım. Aramada ele geçen kartlar bu öğrenci kartlarıdır. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip giriyordum. Okula gittiğim zamanlarda İstanbul'da part time farklı yerlerde çalıştım. Aynı yerde Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kimlik kartlarını da bastırdım ancak bunları hiçbir yerde göstermedim."

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"HASTALARI MUAYENE ETMEDİM ANCAK İZLEDİM"

Annesi hastalandığı için Kasım 2021'de Çerkezköy Devlet Hastanesine gittiklerini, burada görevli hekime kendisini doktor olarak tanıttığını, annesini muayene ettirdikten sonra hastaneye gitmeye devam ettiğini, buradaki görevlilere acilde vakit geçirmek istediğini anlatan Özkiraz, "Burada bulunduğum zaman zarfında doktor koltuğuna oturduğum olmuştur. Boynuma steteskop da taktığım olmuştur. Bu steteskobu medikalcilerden almıştım. Acilde bulunduğum zaman zarfında hiçbir şekilde hasta muayene etmedim ancak muayeneleri izledim." ifadelerini kullanmıştı.

"BİRÇOK KEZ AMELİYETLARA İZLEYİCİ OLARAK KATILDIM"

Eğitim döneminin bitmesinin ardından Haziran 2022'de Çerkezköy'e geldiğini, devlet hastanesinde çocuk cerrahisi bölümüne giderek doktor M.K ile tanıştığını aktaran Özkiraz, ifadesini şöyle sürdürmüştü:

"Kendimi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olan doktor olarak tanıttım. Ayrıca TUS sınavından 81 puan aldığımı söyleyip, daha önce sosyal medya üzerinden gördüğüm TUS belgesi üzerinde telefonla oynayarak hazırladığım belgeyi gösterdim. Annemin öğretmen, babamın ise gıda mühendisi olduğunu söyledim. Doktor M.K. bana yanına gidip gelebileceğimi söyledi. Bu şekilde çocuk cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım, burada muayenelere katıldım. Tüm cerrahi bölümlerdeki doktorlarla ilişki kurdum. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım."

Özkiraz ifadesinde, bu süreçte kimseyi mağdur etmediğini savunarak pişman olduğunu belirtmişti.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.

Soruşturmada tutuklu zanlının ifadesi kapsamında bir şüpheli daha İstanbul'da gözaltına alınmış, ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Güvenlik kaynakları, tutuklu zanlının cep telefonunun incelendiğini, bu kapsamda gözaltına alınacakların sayısının artabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Doktor Tekirdağ Çerkezköy

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