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  4. SON DAKİKA | Sahte içki kabusu yeniden hortladı! Bursa ölü sayısı yükseldi

SON DAKİKA | Sahte içki kabusu yeniden hortladı! Bursa ölü sayısı yükseldi

17.11.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sahte içki kabusu Bursa'da yeniden hortladı. Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 5'e çıkarken 2'si ağır 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

SON DAKİKA | Sahte içki kabusu yeniden hortladı! Bursa ölü sayısı yükseldi

Son dakika: Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 5’e çıktı. Olayda Fatih U. ile Murat K. tedavilerinin ardından taburcu edilirken 2’si ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi.

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Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Bursa sahte içki

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