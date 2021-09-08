Son Dakika: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2gUJOZwleA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2021



