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  4. Son Dakika: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

08.09.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
suriye Milli Savunma Bakanlığı
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