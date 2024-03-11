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  4. SON DAKİKA | Samsun'da deprem! AFAD duyurdu, Karadeniz'deki diğer illerden de hissedildi

SON DAKİKA | Samsun'da deprem! AFAD duyurdu, Karadeniz'deki diğer illerden de hissedildi

11.03.2024 06:18
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Son dakika deprem haberi: Karadeniz gece saat 03.10'da meydana gelen depremle sallandı. AFAD, merkez üssü Samsun'un Atakum ilçesi olan bir deprem olduğunu duyurdu. 18.27 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu belirtilirken, bazı vatandaşların panikle kendilerini sokağa attığı görüldü.

SON DAKİKA | Samsun'da deprem! AFAD duyurdu, Karadeniz'deki diğer illerden de hissedildi

Son dakika: Samsun'da deprem meydana geldi. Gece saat 03.10’da meydana gelen depremin merkez üssününAtakum ilçesi olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz’de Samsun körfezi 18.27 km derinlikte Atakum ilçesinde saat 03.10’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Atakum ilçesi ve Samsun merkezde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Bazı vatandaşlar yaşadığı panikle sokağa çıkarak bir süre bekledi.

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Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

(İHA-AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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