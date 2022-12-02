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Son dakika Samsun'da patlama! Samsun'da neden patlama oldu? Samsun limanı nerede?

02.12.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da patlama meydana geldi. Son dakika haberine göre Samsun limanında patlama oldu. Bölgeye ekiplerin sevk edildiği duyuruldu. Peki, Samsun'da neden patlama oldu? İşte son dakika gelişmeleri

Son dakika Samsun'da patlama! Samsun'da neden patlama oldu? Samsun limanı nerede?

Samsun’da yaşanan patlamanın ardından son dakika haberleri yakından takip edilmeye başlandı. 2 Aralık tarihinde Samsun limanında patlama oldu. Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken bölgeye ekipler sevk edildi.

PATLAMA NEDEN OLDU?

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük limanı olan Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi. Henüz patlamanın nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.

SAMSUN LİMANI NEREDE?

Samsun limanı Karadeniz bölgesinde Türkiye’nin en büyük limanıdır. Karadenizde demiryolu bağlantısı olan tek limandır. Geniş bir hinderlanda sahiptir. Anadolu’dan gelen ve Anadolu’ya gidecek yüklerin uğrak noktasıdır. Samsun, demiryolu ve karayolu bağlantısı ile, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Sivas, Erzincan, Yozgat, Tokat, Kastamonu, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Konya, Malatya illerini hinderlandı içine almaktadır.

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