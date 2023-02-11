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  4. SON DAKİKA | Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili 8 kişi yakalandı! İddialar çok ciddi

SON DAKİKA | Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili 8 kişi yakalandı! İddialar çok ciddi

11.02.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA | Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili 8 kişi yakalandı! İddialar çok ciddi

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve sorgu işlemleri sürüyor.

AA

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