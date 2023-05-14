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SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI: Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı kim olacak? İşte AA ve ANKA'ya göre ilk sonuçlar

14.05.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika seçim sonuçları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği seçim sonuçları açıklanmaya başlandı. Anadolu Ajansı ve Anka'dan gelen son verilere göre veriler anbean Mynet.com'da yer alıyor. Seçim özel sayfamızda yer alan verilere göre bölgelerden gelen tüm sonuçlar anlık olarak güncelleniyor. Peki, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı kim olacak? İlk sonuçlara göre Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı önde? İşte AA ve ANKA'ya göre ilk sonuçlar...

SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI: Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı kim olacak? İşte AA ve ANKA'ya göre ilk sonuçlar

Son dakika seçim sonuçları il il, ilçe ilçe takip ediliyor. Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandık kurulları oy sayım işlemlerine başladı ve AA ve ANKA'dan ilk sonuçlar aktarılmaya başlandı. Bu kapsamda Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı kim olacak? sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. İşte AA ve ANKA'ya göre ilk sonuçlar....

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TÜRKİYE'NİN 13. CUMHURBAŞKANI KİM OLACAK?

Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 41.83'ü açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.55 oy oranıyla önde.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 41.55 ; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.36. Milletvekilliği seçimlerinde ise ittifakların ilk oy oranları da belli oldu.

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İlk sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 58.47, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 28.25 olarak açıklandı. Partiler arasındaki yarışta ise AK Parti yüzde 41.26 ile önde; CHP ise yüzde 19.26 ile 2. sırada yer aldı.

***Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

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