HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | 'Seçimden sonra gündeme taşıyacağız' diyerek açıkladı! Erdoğan'dan Anayasa değişikliği mesajı

Son dakika | 'Seçimden sonra gündeme taşıyacağız' diyerek açıkladı! Erdoğan'dan Anayasa değişikliği mesajı

10.05.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Anayasa değişikliği sinyalini vererek "Bu konuyu gündeme taşıyacağız" dedi. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna vurgu yapan Erdoğan, "En büyük hedefimiz bu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Son dakika | 'Seçimden sonra gündeme taşıyacağız' diyerek açıkladı! Erdoğan'dan Anayasa değişikliği mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni"ne katıldı. Erdoğan'ın gündeminde Anayasa değişikliği vardı. Seçimleri işaret eden Erdoğan, "Bu konuyu hem milletimizin hem Meclis'imizin gündemine tekrar taşıyacağız" dedi. Erdoğan ayrıca "Yeni nesle demokraside özgürlüklerde, hukuk devletinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. Gençlerimiz mukayesesini eski Türkiye ile değil, kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyor" diye konuştu.

2

"TÜRKİYE'Yİ SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA'YA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye'yi milli iradenin eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılımızın en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem Meclis'imizin gündemine tekrar taşıyacağız.

"YARGIDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

"İdari yargı gününün ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devletle vatandaş arasındaki itilafların hakkaniyet duygusuna uygun şekilde çözülmesinde Danıştay çok önemli görevler ifa etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahsis ettik. Yargının bağımsızlığı ifadesinin yanına tarafsızlığı ibaresini de ekledik.

4

"Yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışmalara yol açmaktadır. Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi üzmüştür. Yargımızı bu ihanet şebekesinden temizleyerek yeni bir dönem başlattık. Yargımızın gösterdiği sağlam duruşun şahidiyiz.

"Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat'ta kimin nerede durduğu hafızalarımızda hala tüm ayrıntılarıyla canlıdır. Ülkemizde bu utancı yaşatanların hiçbirini asla unutmayacağız. Biz böyle bir iklimde siyasete yeni bir ses getirerek milletimizden yetki istedik. Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi etme çabası vardır. Türkiye'ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız yoktu. Güven ve istikrar iklimini zehirleyerek siyaseti ve yönetimi rayından çıkarma çabaları bizim dönemimizde de hiç eksik olmadı. Ama önceki dönemlerden farklı olarak biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık.

"YENİ NESLE BUGÜN BULUNDUĞUMUZ YERİN KIYMETİNİ ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ"

"15 Temmuz gecesi televizyonlara bağlandığımda demiştim ki 'Biz milletin gücünün üstünde güç tanımıyoruz.' Bu güç bizi vesayetin cenderesinden kurtardığı gibi darbecilerin silahlarının namlularına da göğsünü siper etti.

1

"Ülkemizde eski Türkiye'de bizlerin yaşadığı sıkıntıların hiçbiri yaşamamış bir nesil var. Bu yeni nesle demokraside özgürlüklerde, hukuk devletinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. Gençlerimiz mukayesesini eski Türkiye ile değil, kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyor. Biz gençlerimize hem sahip olduğumuz imkanları hem de Türkiye Yüzyılı ile ulaşmak istediğimiz hedefleri bıkmadan anlatmayı sürdüreceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te CHP'liler ve AK Partililer arasında gerginlik çıkmıştı! AK Parti'den tepki geldi: "Hiçbir provokasyon odağı zarar veremez"Gaziantep'te CHP'liler ve AK Partililer arasında gerginlik çıkmıştı! AK Parti'den tepki geldi: "Hiçbir provokasyon odağı zarar veremez"
Deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenlemeDeprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenleme
Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" sorusuna yanıtı olay oldu

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" sorusuna yanıtı olay oldu

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı

Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı

Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını

Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını

İlginizi Çekebilir

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.