HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Sedef Nur hala yoğun bakımda... Biri hemşirelik okuyordu diğeri hemşireydi! Melike ve Adile kurtarılamadı

Son dakika: Sedef Nur hala yoğun bakımda... Biri hemşirelik okuyordu diğeri hemşireydi! Melike ve Adile kurtarılamadı

14.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kocaeli'nde polis sevgilisiyle birlikte gittikleri misafirlikte nedeni henüz belirlenemeyen şekilde balkondan düşerek hayatını kaybeden Sedef Nur'un ardından benzer iki olay daha yaşandı. Konya'da hemşirelik okuyan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Melike Ş. sevgilisinin dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gaziantep'te hemşirelik yapan Adile K. da aynı şekilde hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika: Sedef Nur hala yoğun bakımda... Biri hemşirelik okuyordu diğeri hemşireydi! Melike ve Adile kurtarılamadı

Türkiye Sedef Nur Çağlar'a ağlarken peş peşe iki kötü haber de Konya ve Gaziantep'ten geldi. Son dakika haberine göre Konya'da üniversite okuyan Melike Ş. erkek arkadaşının evindeki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Melike'nin erkek arkadaşı ise serbest kaldı. Gaziantep'te özel bir hastanede hemşirelik yapan Adile de aynı kaderi yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: ÖNCE KOCAELİ SONRA KONYA ŞİMDİ DE GAZİANTEP! KURTARILAMADILAR...

Gaziantep'te hemşire Adile K. (22), 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, ağır yaralandı. Adile K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay sırasında evde olan ve gözaltına alınan erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz tutuklandı.

melike

SEVGİLİSİYLE TARTIŞTI BALKONA ÇIKTI...

Olay, dün gece 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire Adile K., iddiaya göre, evinde meslektaşı olan erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından balkona çıkan Adile K., 4'üncü kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Adile K.'yi ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Adile K., doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Adile hemşirenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Adile K.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaşmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

619f999b052c502f2ffeffdfcf99a571

HEMŞİRELİK OKUYAN MELİKE Ş. HAYATINI KAYBETTİ

Konya'nın Akşehir ilçesinde, hemşirelik öğrencisi Melike Ş. (20), erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüphe üzerine gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen erkek arkadaşı, adli kontrolle serbest kaldı.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Ş., 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti. İddiaya göre çift arasındaki tartışma sırasında Melike Ş., 4'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Genç kızın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Melike Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SEVGİLİSİ SERBEST KALDI!

Genç kızın ölümüyle çalışma başlatan polis, şüphe üzerine erkek arkadaşını gözaltına aldı. Melike Ş.'nin erkek arkadaşı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Melike Ş.'nin cenazesi ise memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün toprağa verildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Şaşkına çeviren olay! Evin bacasına asıp hedef tahtası yaptılarŞaşkına çeviren olay! Evin bacasına asıp hedef tahtası yaptılar
Anahtar Kelimeler:
İntihar Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN YAKINLARINA SABIRLAR VERSİN Senin tek.başina erkek arkadaşının yanında ne işin vardı

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.