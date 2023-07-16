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SON DAKİKA SELA! Sela neden okunuyor, hangi şehirlerde? Anlam ve önemi

16.07.2023 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye genelinde sela okunmasıyla birlikte kullanıcılar 'Sela neden okunuyor' ekranını sorgulamaya başladı. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, tüm camilerden aynı anda yükselmişti. Peki, sela neden okunuyor, hangi şehirlerde? Anlam ve önemi

SON DAKİKA SELA! Sela neden okunuyor, hangi şehirlerde? Anlam ve önemi

Ülke genelinde 00:13 itibariyle tüm ülke genelinde sela okundu. Normal şartlarda sela, Perşembe gecelerinde yatsı ezanından önce, Cuma günleri öğle ezanından yaklaşık bir saat önce, bazı camilerde de Ramazan ayında sabah ezanından önce okunur. Selanın bu gece neden okunduğu kullanıcılar tarafından merak edildi. İşte sela ile ilgili detaylar...

SELA NEDEN OKUNUYOR, HANGİ ŞEHİRLERDE?

Ülke genelinde okunan sela ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2016 yılında gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için her yıl sela okunuyor.

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Yüzlerce şehitin verildiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında da yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlendi.15 Temmuz Cumartesi gününü 16 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece 00.13’te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı selalar okunmaya başladı.

SELANIN ANLAM VE ÖNEMİ

Sela kelime anlamı itibariyle dua ve namaz anlamına gelmektedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Allahtan rahmett temenni ederken ve Allah'ı meth ederken onun şefaatini dileyen bir dua çeşidi olarak bilinmektedir. Sela belli bir besteyle veyahut serbest şekilde okunan dualardan oluşur.

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Sela her Cuma Saati okunmaktadır. Ayrıca bir cenaze olduğu zamanda cami minarelerinden sela sesleri yükselmektedir. Sala sadece camilerde değil aynı zamanda tekkelerde ve medreselerde de okunmaktadır. Tekkelerde birbirinden farklı olarak selalar yer almaktadır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Ahzap suresinin 56. ayetinde sala söylemenin öneminden bahsedilmiştir. Peygamber efendimiz'in adı anıldığında sala okunmanın öneminden söz edilir.

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Sela okunduğu duruma göre bayram selası, cenaze selası ve cuma selası olarak adlandırılır. Türk musikinde ise selalar bir dini literatür olarak yer almıştır. Aynı zamanda bir cami musikisi olarak da selalar kabul edilmiştir. Selalar bu musiki de beste şeklinde okunur. Selalar okunurken birden fazla müezzin tarafından ezanda olduğu gibi okunabilir.

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O görüntü paylaşıldı! 15 Temmuz için özel aydınlatıldıO görüntü paylaşıldı! 15 Temmuz için özel aydınlatıldı
Anahtar Kelimeler:
sela

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