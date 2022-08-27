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  4. SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu'ndan Seyahatsever müjdesi: Ücretsiz konaklama süresi uzatıldı

SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu'ndan Seyahatsever müjdesi: Ücretsiz konaklama süresi uzatıldı

27.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ildeki yurtlarda, gençlerin ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesinde tarih 5 Eylül'e kadar uzatıldı. Açıklamayı, Bakan Kasapoğlu "Müjde" diyerek duyuru.

SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu'ndan Seyahatsever müjdesi: Ücretsiz konaklama süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre gençlerin Bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan sağlayan projede yeni bir gelişme yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonuna, Seyahatsever’lere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül’den 5 Eylül’e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum.

etkk

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı
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