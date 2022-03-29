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Son dakika! Şeyma Demir'in ölümünde yeni gelişme: Cesedi ters kelepçeli halde bulunmuştu... Tecavüz itirafı geldi

29.03.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Şeyma Demir'in korkunç ölümünde son dakika gelişmesi yaşandı. Cesedi, Kızılırmak kenarında, ters kelepçeli ve ensesinden vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki Şeyma Demir'le ilgili katil zanlısından itiraf geldi. İşte kan donduran cinayette yeni detay...

Son dakika! Şeyma Demir'in ölümünde yeni gelişme: Cesedi ters kelepçeli halde bulunmuştu... Tecavüz itirafı geldi

Son dakika haberi: Kırşehir'de yaşanan olay Türkiye'nin kanını dondurdu. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in cesedi, Kızılırmak kenarında ters kelepçeli ve ensesinden vurulmuş halde bulunmuştu. Korkunç cinayetin zanlılarından Sami Aydoğan suçunu itiraf ederken, bir de tacavüz itirafında bulundu. İşte korkunç cinayette yeni detaylar...

BİRİ İTİRAF ETTİ, DİĞERİ REDDETTİ

Kırşehir'de, cesedi elleri arkadan kelepçeli olarak Kızılırmak'ta bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in katil zanlısı olarak tutuklanan, Kırşehir Asri Mezarlığında görev yapan 2 güvenlik görevlisinden Sami Aydoğan suçunu itiraf ederken, Şefik Ekici ise reddetti.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

Aydoğan'ın ifadesine göre, Ağbayır mevkiindeki ormanlık alana giderek alkol almaya başlayan 2 güvenlik görevlisi, Hasan Aydoğan (21) ve evlilik planları yaptığı Şeyma Demir'in (18) bölgeye geldiğini görünce, yanlarına gidip, silahlarını göstererek kendilerini polis olarak tanıttı.

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TERS KELEPÇE TAKIP TECAVÜZ ETTİLER

İki gence, 'gözaltına alındıklarını' söyleyerek ters kelepçe takıp, kendi otomobillerine alan güvenlik görevlileri, Kızılırmak kıyısına götürdü. Burada alkol alma devam eden 2 güvenlik görevlisi, iddiaya göre tecavüz ettikleri genç kızı, ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, Kızılırmak'a attı. Ardından Hasan Aydoğan'ı da karnından vurup öldüren güvenlik görevlileri, Aydoğan'ın cesedini de yine Kızılırmak'a attı.

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Demir'e tecavüz edip öldürdüğünü itiraf eden Sami Aydoğan'ın da cinayetin ardından otomobilini yıkatarak, delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi. Suçlamaları reddeden Şefik Ekici'nin ise CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi.

HASAN AYDOĞAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Genç kızın cesedinin, montunun içinde oluşan hava kabarcıkları sayesinde su yüzüne çıktığı ve kıyıya vurduğu belirtilirken, karnından vurulduğu için vücuduna su dolduğu ve bu yüzden cesedi ırmak dibine çöktüğü tahmin edilen Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Şeyma Demir, Ankara'da yapılan otopsinin ardından dün merkeze bağlı Akçaağıl köyünde toprağa verildi. Babası Vedat Demir'in gözyaşlarına boğulduğu törene, HP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Şeref Baran Genç'te katıldı.

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cinayet tecavüz Kırşehir
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