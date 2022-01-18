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  4. Son dakika! Sezgin Baran Korkmaz'ın iade süreciyle ilgili Avusturya'dan açıklama

Son dakika! Sezgin Baran Korkmaz'ın iade süreciyle ilgili Avusturya'dan açıklama

18.01.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Avusturya'daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik ABD'nin iade talebine ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini bu hususta mahkemenin henüz kararını vermediğini belirtti. Öte yandan ABD'nin iade talebinin Wels mahkemesi tarafından kabul edildiğine ilişkin haberi Korkmaz'ın Avukatı Murat Volkan Dülger 'gerçek dışı' olarak değerlendirildi.

Son dakika! Sezgin Baran Korkmaz'ın iade süreciyle ilgili Avusturya'dan açıklama

Wels Savcılığı Basın Birimi Müdürü savcı Silke Enzlmüller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Korkmaz'a yönelik iade talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü bildirdi.

Enzlmüller, Türkiye'nin iade talebinin mahkeme tarafından kabul edildiğini ancak ABD'nin bu yöndeki talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü, mahkemenin henüz kararını vermediğini söyledi.

KORKMAZ'IN AVUKATI HABERİ YALANLADI

Bu arada dün Alman Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin ABD'nin iade talebinin Wels mahkemesi tarafından kabul edildiğine ilişkin haberi, Korkmaz'ın Avukatı Murat Volkan Dülger tarafından gerçek dışı olarak değerlendirildi.

Dülger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, davayı gören hakimin bu yönde bir karar vermediğini, gerçek dışı haber yapan DW'nin özür dilemesi gerektiğini belirtti.

"MAALESEF GERÇEK DIŞI"

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DW’nin haberi maalesef gerçek dışı. Keşke savcılığın basın sözcüsünü ya da avukatları arayıp sorsalardı. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerekir." dedi

AVUSTURYA'DAKİ HUKUKİ SÜREÇ

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs'ta Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

TÜRKİYE'NİN İADE TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ

Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

Wels'de tutuklu tutulan Korkmaz'ın davasının görüldüğü Wels mahkemesi, Ağustos 2020'de Türkiye'nin iade talebini kabul etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Türkiye
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