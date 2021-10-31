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Son Dakika: Silivri'de evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

31.10.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Silivri'de evli çift yaşadıkları evde ölü bulundu. Sinan Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi.

Olay, Çanta Balaban Mahallesi'nde bulunan 2 katlı villada yaşandı. İddiaya göre silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından silah seslerin geldiği katın kapısı açıldı. İçeri giren ekipler koca Sinan Topçu ve eşi Servet Topçu'nun yerde cansız bedenleriyle karşılaştı. Koca Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

"ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN BİR OLAY OLMADI"

Komşu İbrahim Bal, "İntihar olayı var. Kesin olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aralarında daha önceden bir olay olmadı. Silah sesini benzeyen tahta düştü gibi bir ses duyduk." dedi.

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"BİR KIZI BİR OĞLU VARDI"

Komşu Şerife Polat, "Çok bir şey bilmiyoruz. Birbirini öldürdüklerini duyduk. Tanıyorduk bizim komşular. Daha önce arasında husumet hiç duymadık. Bir kızı bir oğlu vardı" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silivri
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