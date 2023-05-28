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  4. SON DAKİKA | Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Meral Akşener'e, Muharrem İnce'ye ve bana yapılanlar...'

SON DAKİKA | Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Meral Akşener'e, Muharrem İnce'ye ve bana yapılanlar...'

28.05.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oyunu kullanan Sinan Oğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Linç kültürü' çıkışı yapan Oğan, Meral Akşener'e, Muharrem İnce'ye ve kendisine yapılan linç girişimlerini kınadığını dile getirdi. İşte Oğan'ın o açıklamaları...

SON DAKİKA | Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Meral Akşener'e, Muharrem İnce'ye ve bana yapılanlar...'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ATA ittifakının cumhurbaşkanı olan ve ikinci turda Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, ikinci tur için oyunu kullandı. Oğan, oy verdikten sonra yaptığı açıklamada dikkat çeken mesajlar verdi.

Oğan şu ifadeleri kullandı;

"Bu seçimin ülkemize istikrarı getireceğini ümit ediyorum. Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu göstermesi açısında son derece önemlidir. Sayın Meral Akşener'e ve Muharrem İnce'ye yapılan linç girişimini kınadığımı, depremzedelere yönelik linci kınadığımı, Bana ve aileme yapılan linci kınadığımı belirtmek istiyorum. Linç kültürünün demokrasimize ne kadar zarar verdiği görmüş olduk."

Meral Akşener altılı masadan kalkması sonrası, Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklaması sonrası ve Sinan Oğan da ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması sonrası eleştirilere maruz kalmışlardı.


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