Son dakika: Sır suikastin şifreleri çözülüyor! Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi? Şantaj kasetleri...

Son dakika: Yasadışı bahis ve şantaj davalarıyla ismi anılan Halil Falyalı, Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Çocukları ve eşi Özge Falyalı'nın olduğu zırhlı araca binmeyen Falyalı'ya pusu kuran aracın yolun en karanlık noktasında beklediği ortaya çıktı. Halil Falyalı kendisine bir suikast yapılacağını tahmin ediyor muydu?

SON DAKİKA: HALİL FALYALI ZIRHLI ARACA NEDEN BİNMEDİ? 16 KURŞUN...

Son dakika bilgisine göre iş adamı Halil Falyalı'nın cansız bedeninden 16 kurşun çıkarıldı. Katiller, Halil Falyalı'nın önce şoförünü öldürdü. Daha sonra araçta bulunan Halil Falyalı'yı kalaşnikof marka silahla taradılar. Saldırganların olay yerinden sürat motoruyla kaçtıkları iddia edildi.

Halil Falyalı cinayetinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yayınladı. Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da üç kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca bir kişi de KKTC'de gözaltına alındı.

Hem kaçak bahis hem uyuşturucu ticareti hem de şantaj iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı'nın zırhlı aracına binmemesi dikkat çekti. Falyalı'nın zırhlı araca kendisi ve çocuklarını bindirdiği, onların da hedef olmaması için zırhsız aracı tercih ettiği de gelen bilgiler arasında.

"FALYALI'DA ŞANTAJ KASETLERİ VAR" İDDİASI!

Yeni Şafak Gazetesi, Halil Falyalı ile ilgili bazı iddiaları gündeme taşıdı. Siyaset camiasından bazı isimlerin şantaj kasetlerinin Halil Falyalı'da olduğu iddia edildi.

