HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Sır suikastin şifreleri çözülüyor! Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi? Şantaj kasetleri...

Son dakika: Sır suikastin şifreleri çözülüyor! Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi? Şantaj kasetleri...

10.02.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil Falyalı suikastinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. KKTC'nin en ünlü iş adamlarından biri olan Halil Falyalı, önceki gün silahlı saldırıya uğradı. Falyalı cinayetiyle ilgili üç kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Halil Falyalı'nın kendisine bir saldırı olacağını tahmin ettiği ve bu saldırıda ailesi hedef olmasın diye onlarla aynı araca binmediği ortaya çıktı. Falyalı'nın vücudundan 16 kurşun çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sır suikastin şifreleri çözülüyor! Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi? Şantaj kasetleri...

Son dakika: Yasadışı bahis ve şantaj davalarıyla ismi anılan Halil Falyalı, Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Çocukları ve eşi Özge Falyalı'nın olduğu zırhlı araca binmeyen Falyalı'ya pusu kuran aracın yolun en karanlık noktasında beklediği ortaya çıktı. Halil Falyalı kendisine bir suikast yapılacağını tahmin ediyor muydu?

SON DAKİKA: HALİL FALYALI ZIRHLI ARACA NEDEN BİNMEDİ? 16 KURŞUN...

Son dakika bilgisine göre iş adamı Halil Falyalı'nın cansız bedeninden 16 kurşun çıkarıldı. Katiller, Halil Falyalı'nın önce şoförünü öldürdü. Daha sonra araçta bulunan Halil Falyalı'yı kalaşnikof marka silahla taradılar. Saldırganların olay yerinden sürat motoruyla kaçtıkları iddia edildi.

Halil Falyalı cinayetinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yayınladı. Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da üç kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca bir kişi de KKTC'de gözaltına alındı.

dere

Hem kaçak bahis hem uyuşturucu ticareti hem de şantaj iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı'nın zırhlı aracına binmemesi dikkat çekti. Falyalı'nın zırhlı araca kendisi ve çocuklarını bindirdiği, onların da hedef olmaması için zırhsız aracı tercih ettiği de gelen bilgiler arasında.

"FALYALI'DA ŞANTAJ KASETLERİ VAR" İDDİASI!

Yeni Şafak Gazetesi, Halil Falyalı ile ilgili bazı iddiaları gündeme taşıdı. Siyaset camiasından bazı isimlerin şantaj kasetlerinin Halil Falyalı'da olduğu iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 Şubat Perşembe hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? 10 Şubat Perşembe hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!
İngiltere koronavirüste tüm kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor! Pozitif çıkanlara izolasyon dahil...İngiltere koronavirüste tüm kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor! Pozitif çıkanlara izolasyon dahil...
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Zamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim

Zamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim

İş adamına evinin önünde silahlı saldırı

İş adamına evinin önünde silahlı saldırı

Son Dakika: Bakırköy'de hareketli dakikalar! Valilikten açıklama geldi... Bir kadın hayatını kaybetti

Son Dakika: Bakırköy'de hareketli dakikalar! Valilikten açıklama geldi... Bir kadın hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Aşının mucidi konuştu! Pandemiyi bitirmenin formülünü verdi

Aşının mucidi konuştu! Pandemiyi bitirmenin formülünü verdi

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.