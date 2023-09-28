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  4. SON DAKİKA | Şirinevler'de bir binada patlama! İstanbul Valiliği duyurdu: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

SON DAKİKA | Şirinevler'de bir binada patlama! İstanbul Valiliği duyurdu: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

28.09.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır toplam 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Son dakika haberi: Bahçelievler’de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Patlama, Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor. (İHA/DHA/AA)

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR'DAN AÇIKLAMA

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada bölgede tahliyelerin yapıldığını söyledi. Bahadır, "Tam teyidini almadık ama bir kişinin vefat ettiği, iki kişinin de yaralı olduğu söylendi" diye konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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