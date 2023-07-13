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  4. SON DAKİKA | Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi

SON DAKİKA | Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi

13.07.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic’e silahlı saldırıda hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan yakalandı. Gürcistan'da yakalanan Doğan, Türkiye'ye getirildi.

SON DAKİKA | Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi

Sırp suç örgütü Skaljari’nin lideri Juvan Vukotic 8 Eylül’de Şişli Mecidiyeköy Varyant Viyadük üstünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırının ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vukotic’in yine Sırp suç örgütü Kavaç’ın azmettirmesiyle, organize suç örgütü lideri Barış Boyun suç örgütü üyeleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ekipler konuyla ilgili yaptıkları ilk operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 13’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Organize polisi, olayda motosikleti kullanan Yakup Doğan’ın da yakalanması için çalışmalarına devam etti. Yurt dışında olduğu belirlenen Doğan’ın takip eden ekipler, şüphelinin Gürcistan’da olduğunu tespit etti. Gürcistan’da yakalanarak gözaltına alınan Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye’ye iade edilen Doğan, polis ekiplerince Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda alındıktan sonra, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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