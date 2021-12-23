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Son Dakika: Sivas hava durumunu gören şaştı kaldı! Türkiye'nin en soğuk ili oldu, sıcaklık eksi 26,6 dereceyi gördü

23.12.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas hava durumuyla ilgili gelen son dakika haberi şaşırttı. Kent genelinde aşırı soğuklar etkisini gösterirken İmranlı ilçesinde termometrelere sıfırın altında 26,6 dereceyi gösterdi. Soğuk hava yaşımı da olumsuz etkilerken; Sivas İmranlı, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika: Sivas'ın İmranlı ilçesinde termometreler sıfırın altında 26,6 dereceyi gösterdi. Soğuk hava etkisini git gide artırırken; Sivas, Türkiye'nin en soğuk ili oldu. Öte yandan Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu da ulaşıma kapandı. İşte Sivas hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

SİVAS'IN ARDINDAN EN SOĞUK İKİNCİ İL KAYSERİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 26,4 derece ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi takip etti.

mete

Hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde sıfırın altında 23,9, Tekman ilçesinde ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyünde sıfırın altında 23,5 olarak kaydedildi.

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SİVAS MERKEZDE HAVA DURUMU

Sivas merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oldu.

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BUZ TUTTU

İlçeden doğan ve bin 355 kilometreyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri'nin bazı bölümleri de buz tuttu.

buz

51 KÖY YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

sıvas

Öte yandan Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, İmranlı ve Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, bugüne kadar 586 yerleşim yerinin kapalı yollarını ulaşıma açtı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Sivas
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