SON DAKİKA | İstanbul'a kar yağdı, beyaza büründü! İşte ilçe ilçe son durum

Son dakika haberi: İstanbul'da kar birçok ilçede etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı bugün birçok ilçede etkili oldu. Kar yağışı, Başakşehir, Sarıyer, Sultangazi, Arnavutköy, ve Küçükçekmece'yi beyaza bürüdü. İşte son dakika haberinin detayları...

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece’de, lapa lapa yağan kar bazı yerleri beyaza bürüdü. Küçükçekmece Belediyesi bin 489 personel ve 259 araçla kar yağışı nedeniyle buzlanmaya karşı yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından karla mücadele kapsamında 10 bölgeye ayrılan ilçede ekipler, teyakkuzda bekleyecek.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir'de de yağış etkili oldu. Trafikteki araç sürücüler zor anlar yaşadı.

SARIYER

Sarıyer’de lapa lapa yağan karın etkisiyle İstanbul Boğazı beyaza büründü.

SULTANGAZİ

Sultangazi'de Kar sevinci yaşayan vatandaşlardan kimisi kar topu oynadı, kimisi cep telefonlarıyla öz çekim yaptı.

Ders arasında bahçeye koşan öğrenciler ise çalan müzik eşliğinde karın altında oyun oynadı. Karı çok özlediklerini söyleyen vatandaşlar, "Dünden beri az az yağıyordu. Ümidimiz yoktu. Ama şimdi böyle yağması bizi mutlu etti" dedi

Bir vatandaş da karın bereket getirdiğini söyledi.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy'de de binaların çatıları, parklar ve tarlalar karla kaplandı. Güne karla başlayan çocuklar kar topu oynadı. Karla oynayan çocuklardan biri," Az yağdı çok oynayamadık. Okul çıkışında oynayacağız. Hasret kaldık kara" diye konuştu. Kar küreme araçları da yol kenarlarında hazır bekledi.

ÇAMLICA

Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu. Büyük Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü oluştu.

ANKARA'DA HAVA SICAKLIĞI -5 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Ankara'da etkili olan kar yağışı dün gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışının etkisiyle birlikte kentte hava sıcaklığı ortalama eksi 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı yerlerde buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri yolların buz tutmaması için tuzlama çalışmaları yaparken, kar küreme araçları hazır bekletildi. Yetkililer, sürücülere don olaylarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

GİRESUN'DA KÖY OKULLARI İLE TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ

Giresun'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün için tatil edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

DOĞU ANADOLU BUZ KESTİ

Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşırı soğuk hava etkisini gösterdi. Bölgede buz sarkıtları uzadı, birçok akarsu ve göllerin yüzeyi buzla kaplanmaya başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

KAR KENDİNİ KURU SOĞUĞA BIRAKTI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yerini kuru soğuklara bıraktı, ilçede hava sıcaklığı eksi 20’lere kadar düştü.



