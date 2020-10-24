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Son dakika: Sivas'ta işçi servisi kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 08:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 26 işçi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden Geminbeli Tüneli inşaatına işçi taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen servis midibüsü, rampa aşağı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5'i ağır, 26 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan yaralılar, Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri, Zara ve Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

(DHA)

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