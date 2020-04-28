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  4. Son dakika! Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Son dakika! Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan terörle mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlığı yaptığı açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
MSB PKK

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