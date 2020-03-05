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  4. Son dakika! Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son dakika! Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 09:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Son dakika! Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı


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