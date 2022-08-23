Son dakika: Son günlerin en şikayet edilen konusuydu! Bakan Çavuşoğlu seçime işaret etti: 'AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar'

Son dakika haberi: Çavuşoğlu, son dönemde siyasetin de gündemine oturan Suriye ile ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beşer Esad'ın görüşeceği iddialarına Çavuşoğlu açıklık getirdi. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamalarının ne zaman yapılacağıyla ilgili ise Bakan Çavuşoğlu "Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek." açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu ABD ve Avrupa vize randevularının gecikmesi ve geri çevrilmesiyle ilgili ise "Biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da böyle görüyor" dedi ve "Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz" diye de ekledi.

"DİYALOG İÇİN ŞART OLMAZ"

Çavuşoğlu, Haber Global'de katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye ile ilişkiler konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

İstihbarat örgütleri arasında temas var, kalıcı barış için adım atılmalı, diyalog için şart olmaz.

Diyalog için şart olmaz ama öncelikle Suriye’nin teröristlerden temizlenmesi lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad'ın üçlü zirvede bir araya geleceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

"İSRAİL İLE DİYALOG SAYESİNDE FİLİSTİN DAVASINI DAHA İYİ SAVUNACAĞIZ"

İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamasıyla ilgili "Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Taslak çalışmamız bitmek üzere." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ile ilişkiler konusunda ise şöyle konuştu:

"Filistin’in ‘Fetih’ kanadı gerekse de ‘Hamas’ kanadı bizim İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye’nin taviz vereceği anlamına gelmez."

VİZE RANDEVULARININ GECİKMESİ: "SEÇİM ÖNCESİ AK PARTİ İKTİDARINI ZORDA BIRAKMAK İÇİN YAPILAN ADIMLAR"

Türk vatandaşlarına ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vize almalarının zorlaştırıldığına ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Maalesef ABD ve bazı Batı ülkeleri, AB ve AB üyesi olmayan Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya, 6 ay, 7 ay, 8 ay sonraya veriyorlar. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Şimdi bu, planlı ve kasıtlı." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, vatandaşların da bunun farkında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"En son Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İstanbul'da yaptığımız görüşmede, büyükelçileri de oradaydı, ona da söyledim. New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake oradaydı, ona da söyledim. Yani biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da böyle görüyor.

"GEREKLİ UYARILAR YAPILACAK"

Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde, şimdi birçoğu tatilde, eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini Bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar, gerekli uyarıları yapacaklar. Eğer bundan sonra da düzelmezse bu sefer biz de karşı tedbirler alacağız, kısıtlayıcı tedbirler."

Bu durumun "kasıtlı" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Personel, yok Kovid'miş... Bu bahanelere inanmıyorum. Bunların çözümleri var. Çözümleri kendilerine de söyledik." dedi.

Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinin yerel personeli artırabileceğini ya da çalıştıkları vize şirketlerinden takviye personel alabileceklerini belirterek "İsteseler çok rahat çözerler. Burada kasıt var. Kesinlikle kasıt var. Biz bunu görüyoruz ve eylülün başında arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız çağıracaklar, zaten bazılarıyla da görüştüler ABD'li ve diğerleriyle...Yani bu çok kolay çözülecek bir konu." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, belgesi yetersiz ve istenilen şartları karşılamayan başvuruların reddedilmesinin anlaşılır olduğunu; ancak her türlü şartı yerine getiren ve gittikten sonra ülkeye döneceğinin garantisini sunan başvuruların reddedildiğini de gördüklerini anlattı. (AA)

