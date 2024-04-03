Son dakika | Sosyal medyadaki o paylaşımlar affedilmedi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Son dakika haberi: 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken sosyal medyanın gündeminin de birinci sırasında yer almaya devam ediyor. Bu sırada suç unsuru içeren paylaşımlara imza atan hesaplarla ilgili harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel seçimlere ilişkin manipülasyon içeren, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden sosyal medya hesaplarına res'en soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak Re'sen soruşturma başlatıldı."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





