HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Sosyal medyadaki o paylaşımlar affedilmedi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Son dakika | Sosyal medyadaki o paylaşımlar affedilmedi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

03.04.2024 15:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sosyal medyada seçim sonuçlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu paylaşımlarla ilgili harekete geçti.

Son dakika | Sosyal medyadaki o paylaşımlar affedilmedi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Son dakika haberi: 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken sosyal medyanın gündeminin de birinci sırasında yer almaya devam ediyor. Bu sırada suç unsuru içeren paylaşımlara imza atan hesaplarla ilgili harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel seçimlere ilişkin manipülasyon içeren, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden sosyal medya hesaplarına res'en soruşturma başlatıldı.

thumbs_b_c_a88300808dc5f44c6cff41e0bf77adca

Başsavcılığın açıklaması şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak Re'sen soruşturma başlatıldı."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O şehir için korkutan tahmin! Tarih verdi 'Göl ikiye ayrılabilir'O şehir için korkutan tahmin! Tarih verdi 'Göl ikiye ayrılabilir'
Çınlama deyip geçmeyin! Ciddi hastalıkların habercisi olabilirÇınlama deyip geçmeyin! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir
Ömür boyu garantili! Kampta, seyahatte hep yanınızda olacakÖmür boyu garantili! Kampta, seyahatte hep yanınızda olacak
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim
En Çok Okunan Haberler
Ayşe Hatun Önal 'Kocam' notuyla paylaşıp sildi! Ünlü spiker "Metressin" diyerek ifşa etti

Ayşe Hatun Önal 'Kocam' notuyla paylaşıp sildi! Ünlü spiker "Metressin" diyerek ifşa etti

Van gerilimi tırmanıyor! CHP ve TİP'ten destek, avukatlara müdahale

Van gerilimi tırmanıyor! CHP ve TİP'ten destek, avukatlara müdahale

Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

MHP'nin seçimi AK Parti'ye kıl payı kaptırdı, gerginlik sokağa taştı

MHP'nin seçimi AK Parti'ye kıl payı kaptırdı, gerginlik sokağa taştı

Diyarbakır’da çifte infaz! Mahkemeden çıkıp takip etti, ikisini de öldürdü…

Diyarbakır’da çifte infaz! Mahkemeden çıkıp takip etti, ikisini de öldürdü…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.