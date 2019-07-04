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Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. (AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mülakat saçmalığı kaldırılsın.
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