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  4. Son dakika | Suikasta hazırlanıyordu, MİT tam o sırada harekete geçti! Terörist Bekir Kına etkisiz hale getirildi

Son dakika | Suikasta hazırlanıyordu, MİT tam o sırada harekete geçti! Terörist Bekir Kına etkisiz hale getirildi

23.08.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütünün suikastçısı "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Suikasta hazırlanıyordu, MİT tam o sırada harekete geçti! Terörist Bekir Kına etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Terörist Bekir Kına TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitim alıyordu. MİT, operasyonun düğmesine bastı...

2 ÜLKEDE TERÖR EYLEMLERİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek örgüte katılan Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.

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KISA VE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA...

Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye'de eğitildiği belirlenen Kına'ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye gönderilmek istendiği belirlendi.

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EĞİTİM SIRASINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen MİT, terörist Kına'yı suikast eğitimi aldığı sırada operasyonla etkisiz hale getirdi.

(AA)

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MİT

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