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  4. SON DAKİKA | Suriye yönetiminden BM'ye 'yardım' mektubu! 6 aylığına izin verilecek

SON DAKİKA | Suriye yönetiminden BM'ye 'yardım' mektubu! 6 aylığına izin verilecek

13.07.2023 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Suriye yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurdu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Mektubu aldığımızı ve incelemeye başladığımızı teyit edebilirim" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Suriye yönetiminden BM'ye 'yardım' mektubu! 6 aylığına izin verilecek

Son dakika haberine göre Suriye yönetimi, BM Güvenlik Konseyine mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Mektubu aldığımızı ve incelemeye başladığımızı teyit edebilirim." ifadesini kullandı.

BM kaynaklarından söz konusu mektuba erişim sağlandı.

Mektupta, Suriye yönetiminin, tüm Suriyelilerin yaşam koşulları ve ülkedeki insani durumu iyileştirmeyi ve istikrar sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Suriye yönetiminin insani yardımların ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediği belirtilen mektupta, "Suriye Arap Cumhuriyeti, egemen bir kararla, BM ve özel ortaklarına Babülhava sınırından Suriye hükümetiyle tam işbirliği ve koordinasyon halinde olacak şekilde ülkenin kuzeybatısında ihtiyacı olan kişilere insani yardım taşınmasına bugünden itibaren 6 ay için izin veriyor." ifadelerine yer verildi.

Yardımların Suriye'nin kuzeybatısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılayı tarafından dağıtılması talebine yer verilen mektupta, Suriye yönetiminin BM ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

SURİYE'YE YARDIM MEKANİZMASI

BMGK'de, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

AA

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